Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием

«Хочу поделиться своей обеспокоенностью… Бразильские цифры — из-за безответственного безумия Жаира Болсонару. Я считаю, что Болсонару неконтролируем» — заявил Мадуро в ходе выступления, которое опубликовано в его микроблоге в Twitter.

Он напомнил о ситуации, которая спровоцировала последний скандал — Болсонару, отходя от журналистов, снял маску для последних кадров обращения о том, что у него подтвердили новый коронавирус.