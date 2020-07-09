Мадуро назвал действия Болсонару безответственным безумием

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя распространение нового коронавируса на континенте, назвал рекордные показатели Бразилии следствием безответственного безумия руководителя страны Жаира Болсонару.
«Хочу поделиться своей обеспокоенностью… Бразильские цифры — из-за безответственного безумия Жаира Болсонару. Я считаю, что Болсонару неконтролируем» — заявил Мадуро в ходе выступления, которое опубликовано в его микроблоге в Twitter.
Он напомнил о ситуации, которая спровоцировала последний скандал — Болсонару, отходя от журналистов, снял маску для последних кадров обращения о том, что у него подтвердили новый коронавирус.
Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать в суд на Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов, нарушив режим изоляции и пригласив СМИ для личного заявления.(РИА Новости)