Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу. В матче предпоследнего, 37-го тура команда обыграла дома «Вильярреал» со счетом 2:1 благодаря дублю Карима Бензема и стала недосягаема для идущей второй «Барселоны», передает ТАСС.

За тур до конца «Реал» набрал 86 очков, в активе «Барселоны» 79 очков. Каталонский клуб в параллельном матче в большинстве дома проиграл «Осасуне» (1:2).

Последний раз «Реал» терял очки в матче чемпионата 8 марта, уступив в гостях «Бетису» (1:2), после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После паузы клуб победил во всех 10 матчах, пропустив лишь три мяча.

Мадридцы стали чемпионами впервые с сезона-2016/17. Этот титул стал 34-м для «Реала», королевский клуб является рекордсменом по этому показателю («Барселона» 26 раз выигрывала титул национального чемпиона). Помимо этого, мадридцы являются рекордсменами по количеству побед в Лиге чемпионов (13). Также «Реал» 19 раз становился обладателем Кубка Испании, 11 раз выигрывал Суперкубок Испании, на международной арене клуб дважды завоевал Кубок УЕФА и по четыре раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.