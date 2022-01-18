У Беларуси два варианта: или народ принимает изменение конституции, или документ останется без изменений, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает «БелТА». По его словам, в этом ответ на вопрос, кому это выгодно и кому надо, так как порой можно слышать заявления о том, что «гэта патрэбна толькі Лукашэнку» (это нужно только Лукашенко).

«Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Извините за нескромность, порой настолько их много, что даже посидеть где-то дома, переболеть и так далее нет возможности», — добавил президент Беларуси.

Как отметил Лукашенко, не следует замыкать вопрос с изменением конституции только на нем, поскольку он «свое сделал». По мнению лидера Беларуси, осталось основное — принять обновленный основной закон и привести законодательство в соответствии с изменениями.

«Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам», — подчеркнул Лукашенко.