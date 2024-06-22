Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса сравнил свою работу с деятельностью в сельском хозяйстве. Кадры его визита опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства выразил мнение, что лучше работы, чем в сельском хозяйстве, нет.

«Я это все прошел. <…> Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночью дою», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал президентство «чепухой». При этом работу в сельском хозяйстве он счел «самой интересной».

В конце февраля Лукашенко объявил о планах вновь баллотироваться в президенты Беларуси на выборах в 2025 году. Этот пост он занимает с 1994 года, его последнее переизбрание вызвало массовые протесты в стране. Сам себя Лукашенко назвал «уходящим президентом», однако счел отставку сейчас «равнозначной предательству». По его мнению, оппозиция за рубежом готовится «захватить клочок» Белоруссии и ввести в страну войска НАТО. (gazeta.ru)