Сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом заявил в среду президент Беларуси, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

«Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», — приводит слова Лукашенко телеканал АТН в Telegram-канале.

Президент Белоруссии отметил, что на борту рейса Ryanair находился террорист, об этом знали за пределами Белоруссии.

Лукашенко заявил, что недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий, сообщает агентство БелТА.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали «, — сказал он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Лукашенко заявил, что Запад отказался от участия в расследовании инцидента с самолетом. (ТАСС)