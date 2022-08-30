Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти зря не стали менять систему выборов главы государства при принятии обновленной конституции, передает «БелТА». По его словам, соответствующими полномочиями можно было наделить Всебелорусское народное собрание.

«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании», — пояснил Лукашенко.

С точки зрения президента Беларуси, любые выборы так или иначе «раскачивают ситуацию» в государстве. Он также добавил, что в ряде стран действуют избирательные системы, в которых руководитель выбирается с помощью парламента или всенародного собрания, к примеру, в Китае.

«Вот весь срез общества профессиональный, политический был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали президента. Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на [Всекитайском собрании народных представителей] ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент России Владимир] Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость [не став предлагать подобные изменения конституции]», — заключил Лукашенко.