Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.

Белорусский лидер посоветовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть», — отметил он, предположив, что в день было бы неплохо выпивать 40-50 граммов водки, чтобы «травить» вирус.

«Но не на работе», — добавил Лукашенко в ходе встречи с назначенными на различные должности чиновниками.

Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко. (lenta.ru)

| 2020-03-17T01:33:29+00:00 17 марта 2020, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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