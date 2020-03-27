Лукашенко объяснил, почему не ввел в Беларуси карантин

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ранее ему советовали из-за пандемии коронавируса COVID-19 закрыть границы республики, приостановить работу предприятий и «всех посадить на карантин», но он принял решение сделать это «только тогда, когда нужно».

Лукашенко, в частности, считает недальновидным, что в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение.

«Но Трамп как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно», — заявил белорусский лидер.

По его словам, из-за «психоза» на фоне распространения коронавируса остановилась экономика практически всего мира. Он обратил внимание, что в Беларуси каждую весну наблюдается подъем вирусных заболеваний, а в нынешнем году к этому еще добавился COVID-19. Как отметил Лукашенко, с учетом того, что в республике фиксируются завозные случаи коронавируса, были приняты необходимые меры по профилактике и выявлению как самих заразившихся, так и тех, кто с ними контактировал, на границе и в аэропортах страны всех прибывающих взяли на контроль. «Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил», — добавил глава государства.

Как сообщал Минздрав Белоруси, число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в республике достигло 94.