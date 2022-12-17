В американском оборонном ведомстве считают, что ближайшие месяцы будут очень динамичным временем, когда и ВСУ, и российские военные будут пытаться наступать.

Повышение боеспособности украинских военных будет происходить в режиме «высокой срочности». Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лоры Купер в интервью Голосу Америки.

По ее словам, США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они обучают каждый месяц.

Купер отметила, что сегодня на фронте «совершенно другая игра», если говорить о навыках ВСУ, по сравнению с тем, когда США впервые начали обучение украинских сил после того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году.

«Зима будет очень динамичным временем. Я думаю, что некоторые люди думают о зиме как о времени для отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что русские также могут попытаться продвинуться», — отметила Купер.

При этом, она не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты.

«Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона является нашим главным приоритетом, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого», — сказала она.

Купер также подтвердила, что США отправили Украине комплектующие для ЗРК С-300 для поддержания возможностей противовоздушной обороны до того, как были развернуты комплексы NASAMS.

«Весной прошлого года мы отправляли украинцам запасные части, чтобы поддерживать их системы С-300 в рабочем состоянии. Однако системы NASAMS действительно обладают главной способностью, которую украинцы сразу же смогли невероятно эффективно использовать против российских ракетных угроз, а также против российских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнула Лора Купер.

Тактику российских войск в Украине Купер описала как «мясорубку, в которую бросают людей, не принимая во внимание огромные потери». (Корреспондент.net)