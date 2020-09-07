Лондон готовит новый закон, который может подорвать торговые переговоры с ЕС

Великобритания разрабатывает новое законодательство, которое отменит ключевые части соглашения о выходе страны из Евросоюза, что может обернуться провалом торговых переговоров с Брюсселем. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, разделы готовящегося закона, который будет опубликован в среду, как ожидается, «лишат юридической силы» такой пункт сделки о Brexit, который закрепил статус Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. Как отметил источник газеты, новый закон вступит «в противоречие с обязательствами» Лондона в рамках соглашения о выходе из ЕС «и нарушит международное право».

Данный шаг явно подорвет соглашение по Северной Ирландии, которое британский премьер-министр Борис Джонсон подписал в октябре прошлого года, чтобы избежать возвращения к жесткой границе в регионе, сказал другой источник FT.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась.(ТАСС)