«Ливерпуль» признали самым популярным клубом Британии

«Ливерпуль» на данный момент является самым популярным клубом Великобритании.

Как пишет издание YouGov-FootballIndex, действующего победителя Лиги чемпионов поддерживают 8,3% британцев, интересующихся футболом.

На втором месте в рейтинге — «Манчестер Юнайтед», за который болеют 6% жителей страны. Около 3,1% поддерживают лондонский «Челси». Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» делит 4-5 место с «Арсеналом» (2%)

В десятку самых популярных команд Великобритании также попали «Тоттенхэм Хотспур», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Ньюкасл Юнайтед», ливерпульский «Эвертон» и бирмингемская «Астон Вилла».