Футбольная ассоциация Англии предъявила лондонскому клубу «Челси» 74 обвинения в предполагаемых нарушениях регламента, связанных с работой с агентами. Нарушения охватывают период с 2009 по 2022 годы, когда клуб принадлежал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщает Sky Sports News. Ассоциация заявила, что нарушения касаются финансовых выплат. По данным Sky Sports News, под подозрение попали сделки по трансферам таких игроков, как Эден Азар, Самуэль Это’о и Виллиан. Возможные санкции включают штраф, запрет на трансферы или снятие очков. Футбольная ассоциация дала клубу срок до 19 сентября для ответа на обвинения.

«Челси» выступил с официальным заявлением, выразив «благодарность» ассоциации за сотрудничество после того, как сам сообщил о возможных нарушениях во времена Абрамовича. В клубе надеются, что дело будет завершено «как можно скорее». По словам представителей команды, в ходе комплексной проверки перед покупкой клуба у Абрамовича в мае 2022 года новые владельцы из Todd Boehly’s Clearlake Capital выявили потенциально неполную финансовую отчётность по прошлым сделкам и нарушения. Сразу после завершения сделки клуб самостоятельно уведомил о них.

В августе 2023 года глава Премьер-лиги Ричард Мастерс сообщил, что лига ведёт расследование в отношении «Челси». Ранее, в июле 2023 года, клуб договорился с УЕФА о выплате €10 млн за «неполную финансовую отчётность» во времена управления Абрамовича. УЕФА подчеркнула, что информация была «самостоятельно предоставлена» новым руководством клуба.

Сам миллиардер этим летом впервые прокомментировал свои планы в спорте с момента вынужденной продажи «Челси» три года назад. В интервью для книги «Под санкциями: закулисная история продажи «Челси»» он признался, что хотел бы однажды посетить матч, чтобы «по-настоящему попрощаться» с любимой командой, но подчеркнул, что на этом его участие в футболе завершено.

Проблемы миллиардера в британской юрисдикции начались после спора с правительством Великобритании, которое пытается взыскать с него $3,2 млрд от продажи «Челси». Власти и Абрамович не могут договориться о получателях этих средств — миллиардер настаивает на помощи всем жертвам войны, включая россиян. Правительство Великобритании против этого.

Власти британского офшора Джерси (самоуправляемое владение в составе британской короны) начали уголовное расследование в отношении Абрамовича, связанное с происхождением его состояния, сообщал The Guardian. Бизнесмена обвиняют в коррупции и отмывании денег, что подтверждают документы Федерального уголовного суда Швейцарии. Согласно судебным материалам, следствие на Джерси изучает происхождение капитала, заработанного олигархом во время приватизации 1990–2000-х годов. Особое внимание уделяется сделке 2005 года, когда Абрамович продал «Сибнефть» российскому государству за $13 млрд. В документах суда утверждается, что в 1990-е годы он якобы давал взятки при создании нефтегазовой группы. (moscowtimes.ru)