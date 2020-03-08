Ливан объявляет первый в истории дефолт

Ливан объявляет дефолт по евробондам из-за невозможности погасить еврооблигации в размере $1,2 млрд, заявил премьер-министр страны Хасан Диаб. Об этом сообщает Reuters.

В ходе совещания премьер-министра и президента Ливана со спикером парламента и главой Центробанка было принято решение не погашать долг, передает агентство. Отмечается, что доходность еврооблигаций, размещенных на Люксембургской фондовой бирже, составляет 6,375%.

По словам премьер-министра, долг страны «больше, чем Ливан может себе позволить». Он подчеркнул, что оставшиеся валютные резервы власти намерены направить на обеспечение потребностей ливанского народа.(Газета.Ru)