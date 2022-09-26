«Литва передала Украине 50 бронетранспортеров M113 и продолжит поддерживать ВСУ». Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, передает Delfi.

Анушаускас рассказал, что каждую военную поставку Украине нужно согласовывать с НАТО, поэтому многие вопросы не могут быть решены очень быстро.

Отметим, что М113 — это американский БТР 60-х годов на гусеничном ходу, оснащенный пулеметом, производство которых продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером США.