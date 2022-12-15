Литва 15 декабря планирует подписать договор о покупке у США восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Об этом сообщает LRT.

«За предварительную цену в 495 миллионов долларов США Литва у США покупает восемь мобильных ракетных систем залпового огня HIMARS вместе с ракетами разного типа, в том числе большой дальности, достигающих цели на расстоянии 300 километров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это самая дорогая покупка в истории для литовской армии. Договор будет подписывать глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, совершающий сейчас визит в США.

По данным портала, РСЗО поставят в Литву в 2025 году.