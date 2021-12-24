Валюта Турции продолжает укрепление по отношению к доллару. С понедельника курс американской валюты к лире снизился почти на 40%.

Удешевление доллара к лире продолжается после заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании кабинета министров в понедельник, 20 декабря. Заместитель генерального директора Фондовой биржи Ahlatçı Investment Тонгуч Эрбаш в эфире A Haber сделал сенсационное заявление по поводу курса доллара. Эрбаш сказал, что к концу года американская валюта может упасть до 5-6 лир.

Объявленные президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом решения привели к резкому снижению обменных курсов. Доллар, который на пике торговался 18,40 за лиру, после заявления лидера Турции быстро обесценился. Падение резервной валюты даже превысило 30 процентов. По оценкам экспертов, рынок может прийти в равновесие по мере того, как новая модель экономики начнет воплощаться в жизнь.

Напомним, что власти Турции предоставят форвардный валютный курс для экспортных компаний на фоне падения турецкой лиры. Об этом заявил в понедельник, 20 декабря, президент страны Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. «Турецким экспортным компаниям, которые затрудняются назначить цены из-за колебаний обменного курса, будет предоставлен форвардный валютный курс напрямую через Центральный банк Турции», – подчеркнул турецкий лидер.

Экономический эксперимент, фактически проводимый в Турции, противоречит мнению мировых центральных банков, которые применяют жесткую денежно-кредитную политику — повышают ставки для сдерживания инфляции и, как следствие, поддержки национальных валют. Реджеп Тайип Эрдоган выступает против роста процентных ставок, полагая, что такой подход разгоняет инфляцию, а не сдерживает ее рост.

Как считает турецкий профессор Мехмет Перинчек, причина обвала турецкой лиры в ее чрезмерной зависимости от американского доллара, а резервную валюту на ее исторической родине давно и упрямо используют в качестве финансового оружия против неугодных государств и правительств. Ученый заметил, что турецкое правительство признает несостоятельность неолиберальной политики, противоречащей интересам производительных сил, когда экономика и производство зависят от импорта. «Выход из сложившейся ситуации заключается в дедолларизации экономики и поддержке внутреннего производства», — пояснил Перинчек в беседе с #.

С сентября 2021 года Центральный банк Турции продолжил начатое, снова понизив ключевую ставку с 19% до 14%, следуя новой «китайской» экономической модели. «По этой концепции, дешевая рабочая сила и недорогие кредиты призваны сделать Турцию привлекательной производственной зоной, — комментирует эксперт-экономист Натиг Джафарли. – И на первый взгляд, все шансы для этого у Турции есть из-за продолжающихся сбоев в глобальных цепочках поставок и задержек с поставками из Китая. Турция в этом плане имеет географические преимущества. Но есть и серьезные проблемы».

Это, на взгляд экономиста, и высокая доля экспорта деталей и сырья для местного производства, и достаточно емкий внешний долг местного частного сектора, достигающий 179 млрд долларов, а главное, сроки такого перехода. Китай шел к заявленной экономической модели четверть века, а Турция планирует сделать это за полтора года. «Наконец, для этого требуются иностранные инвестиции и текущая мировая обстановка, — заметил Джафарли. – Ведь если пандемия закончится, откроются границы и возобновятся поставки, все может сложиться иначе».

На взгляд экономиста Халида Керимли, новые решения, поощряющие турецкую валюту, направлены во благо турецкой экономики и поддержат население братской страны:

«Стремительное падение национальной валюты, конечно же, шок для граждан и экономики. С этой точки зрения, огромная роль за доверием к национальной валюте, которое вернули ей объявленные экстренные решения, такие, как защита инвесторов от колебаний курса валюты и компенсация доходов по депозитам в лирах, если они будут ниже, чем по текущему курсу доллара. Были и другие действия властей, вызвавшие в итоге рост курса лиры к доллару».

На торгах во вторник, 21 декабря, курс американской валюты в моменте падал на 20%, до 11,09 лиры. Но в пятницу лира ослабла на 5%. После рекордного падения в начале недели курс впервые с середины ноября находился на уровне 10-11 лир.