Лионель Месси: «Не думал, что это окажет такое колоссальное влияние на весь мир»

«Я не думаю, что кто-то видел нечто подобное. Нас предупреждали, что время от времени пандемии могут происходить, но я действительно никогда не мог даже представить, что это разрастется так, как это произошло. Не думал, что это окажет такое колоссальное влияние на весь мир.

Конечно, нелегко жить и работать в такой неопределенности. Особенно, когда сталкиваешься с такой неслыханной ситуацией, как эта.

Все мы гадаем, когда нам удастся вернуться к работе, когда мы начнем тренироваться (вероятно, интервью было записано до начала тренировок в «Барселоне») и соревноваться. Для любого футболиста важно оставаться сконцентрированным при выходе на поле.

Кто-то скажет, что сила характера – это 40, 50 или даже 60% нашего спорта. Я думаю, это зависит от игрока. Но я правда считаю, что это очень важно, и я вижу, насколько серьезнее к этому типу подготовки стали относиться в мире профессионального спорта», – сказал Месси. (sports.ru)