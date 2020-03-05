Лингвиста из Пентагона обвинили в передаче секретной информации

Лингвист из Пентагона обвиняется в передаче секретной информации гражданину Ливана, связанному с шиитской партией «Хезболлах». Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства юстиции США.

Согласно материалам Минюста, 61-летняя Мариам Таха Томпсон была задержана ФБР 27 февраля на одной из американских военных баз за рубежом, где работала в качестве лингвиста. Расследование ФБР показало, что она передавала ливанскому гражданину, имеющему связи с «Хезболлах», данные о людях, работающих на США, и сведения, которые те передавали американской стороне.

«Находясь в зоне военных действий, обвиняемая предположительно передавала гражданину Ливана конфиденциальную информацию, связанную с национальной обороной, в том числе имена лиц, оказывающих помощь Соединенным Штатам», — приводятся в заявлении слова помощника министра юстиции США Джона Демерса, курирующего вопросы национальной безопасности. «Если это правда, то поведение [обвиняемой] является позорным <…> Это предательство страны и коллег, и за ним последует наказание», — добавил Демерс.

Отмечается, что Томпсон предстанет перед судом в среду. Ей грозит пожизненное тюремное заключение. (ТАСС)