Первыми самолетами, совершившими посадку в новом аэропорту Ризе-Артвин на северо-востоке Турции, станут воздушные суда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает агентство «Анадолу», открытие новой воздушной гавани намечено на 14 мая с участием лидеров двух братских стран.

Новый аэропорт обладает второй по протяженности взлетно-посадочной полосой Турции, построенной на морской насыпи.

Аэропорт Ризе-Артвин расположен в районе Пазар, в 34 км от города Ризе, в 54 км от Хопы и в 125 км от Артвина.

Лидеры Турции и Азербайджана примут участие в официальной церемонии открытия аэропорта

Аэропорт Ризе-Артвин будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год. Вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка выполнена в форме чайного стакана — дань чаеводству, как одному из основных источников прибыли жителей этой части черноморской полосы Турции.

На территории аэропорта также будет действовать музей Çaykur, в котором всем желающим расскажут о пользе чая. Здесь же действует мини-чайная фабрика.

Общая крытая площадь аэропорта составляет 47 133 км м.

После официальной церемонии открытия аэропорт Ризе-Артвин начнет свою работу.