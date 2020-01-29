Лидер Каталонии заявил, что в регионе пройдут внеочередные выборы

Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил, что в регионе пройдут внеочередные парламентские выборы. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая перед журналистами.

Решение Торры последовало после того, как парламент автономии согласился лишить его депутатского мандата в каталонской палате по распоряжению Центральной избирательной комиссии Испании. Это спровоцировало кризис в коалиционном правительстве автономии, в состав которого вошли представители группы «Вместе за Каталонию» и партии «Левые республиканцы Каталонии». «После того, как будет одобрен бюджет в парламенте [региона], я объявлю дату выборов», — сказал Торра.(ТАСС)