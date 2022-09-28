Лидер победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева.

Она ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает «на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии», а также оценил «постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии». Итальянский политик ответила: «Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа».