«Сейчас момент сложных решений. Должны быть подписаны договоры, как с Азербайджаном, так и с Турцией. Альтернативы нет. Если не подписывается документ, если не заключается мир с этими соседями, мы не cможем восстановить Армению периода Советского Союза». Такое заявление Общественному ТВ Армении сделал 26 сентября первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Оппозиция считает, что убрав Пашиняна можно избежать болезненных решений. Это наивность. Кто бы ни пришел, он подпишет еще более худший документ, отметил он.

По мнению Тер-Петросяна, Пашинян боится подписывать документ, ибо его назовут «предателем». «Да, это капитуляция, таковы обстоятельства. Трагедии нет, через это проходили и более сильные государства», — заявил он.

Если не будет консолидации в армянском обществе и внутренние беспорядки продолжатся, то требования Турции и Азербайджана возрастут. «Если мы продолжим так в течение полугода, у нас не будет страны», — сказал он.

Рассчитывать на помощь России нельзя, ибо Москва потеряла свое влияние на Южном Кавказе. «Вопрос Арцаха уже решен, не хочу лишать надежды людей, но сейчас Армения не актор в Арцахе. Ключ к решению арцахского вопроса был в руках России до этой войны, сейчас у России много проблем», — подчеркнул Тер-Петросян.

Это интервью Тер-Петросяна вызвало бурную реакцию в Армении. При этом, были раскрыты важные детали встречи бывших президентов Армении с Католикосом. Согласно армянским СМИ и телеграм-каналам, на этой встрече Тер-Петросян предложил согласиться с необхомостью мирного договора и признанием Карабаха в составе Азербайджана, в обмен на гарантии безопасности для армянского населения. Однако остальные участники (Роберт Кочарян, Серж Саркисян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян) не выразили поддержки. Судя по критике этой идеи со стороны финансируемых Кочаряном СМИ, именно он отказался от идеи общенациональной консолидации.

С такой разобщенной и подорванной политической системой Армению ждут еще более сложные дни и более трудные решения, считает Левон Тер-Петросян. (Turan)