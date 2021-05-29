В пассажирском самолете авиакомпании Air India, который вылетел в американский Ньюарк из столицы Индии Нью-Дели, оказалась летучая мышь. Животное фактически «развернуло» борт обратно. Видео из салона опубликовал журналист Тарун Шукла (Tarun Shukla) в Twitter.

На записи видно, как животное начинает летать по салону летевшего в США лайнера, а некоторые пассажиры пытаются следить за его передвижениями. Шукла отметил, что мышь залетела в ту часть, где находилась еда. «Только это осталось увидеть в 2021 году», — отметил журналист.

По данным Telegram -канала LIFE SHOT, животное обнаружили на борту Boeing 737 спустя 30 минут после начала полета. Командиру воздушного судна доложили о произошедшем, и он принял решение вернуться в аэропорт Индиры Ганди. Позже изданию DailyMail удалось узнать, что животное нашли мертвым около одного из рядов кресел.

В феврале агрессивный кот вынудил пилотов посадить самолет, следовавший из Судана в столицу Катара Доху. Животное внезапно появилось в кабине пилотов спустя полчаса после начала полета и пыталось кинуться на капитана воздушного судна. В итоге борт вернулся в точку отправления (lenta. ru)