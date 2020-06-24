Лето — пора дешевых фруктов и овощей, но этому что-то мешает…

Несмотря на середину лета, столичные жители не ощущают удешевления сезонных овощей. Если в прошлые годы под конец июня овощи и фрукты стоили копейки, ситуация изменилась в минувшем году — цены на местную сельхозпродукцию росли на протяжении мая вплоть до второй половины июля как на дрожжах.

Прошлое лето в корне изменило ценовую ситуацию на столичных рынках, а текущий сезон показал, что эта тенденция продолжится. Годом раньше помидоры, стоившие в сезон не больше 50 гяпиков, подорожали до 2 манатов. Огурцы и лук продавались за манат, вдвое по сравнению с прежним сезоном подорожали бахчевые. Вслед за фруктово-овощным ассортиментом, в разы увеличились цены на прочий ассортимент рынков. Этим летом ценовые реалии не изменились. Несмотря на сезон и заявленную высокую урожайность клубники в текущем году, столичные жители не смогли наесться вдоволь этой ягоды.

Цены на клубнику достигли рекордных показателей. На рынках города килограмм любимого всеми лакомства подорожал до 2 — 3 манатов. В беседе с корреспондентом # покупатели сообщили, что вкус и качество плодов заметно улучшились по сравнению с прошлыми урожаями, однако высокая стоимость делает любимую всеми ягоду недоступной для широкого потребления. Из заявлений профильных ведомств выяснились причины небывалого подорожания – Минсельхоз не только повысил качество урожаев, но добился-таки увеличения экспорта.

Похожая ситуация наблюдается по прочей сельхозпродукции. Цены на томаты этим летом не только не опускаются ниже маната, но даже принялись расти, достигнув на текущий момент полутора манатов за килограмм. Небывало подорожали в текущем сезоне баклажаны – килограмм овощей продается на бакинских рынках за 1,3 – 1,5 манатов. Цены на абрикосы стабильно держатся на отметке 2,5 – 3 маната, на этом фоне приятно удивляет стоимость огурцов — 0,50 – 0,70 копеек. По сравнению с началом весны подешевел лук – до 0,50 копеек, картофель – 0,50 копеек – манат. Цены на бахчевые пока еще выше средних сезонных расценок. Арбузы стоят 0,50 копеек, а дыни манат за килограмм.

Несмотря на введенные карантинные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса, азербайджанские фермеры сообщают о получении в этом году богатого урожая ранних сельскохозяйственных культур. По итогам января-апреля 2020 года в сельском хозяйстве произведено продукции на 1,415 миллиарда манатов, что на 3,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сельскохозяйственной продукции за пять месяцев этого года выросло на 3,6%, в том числе животноводческой продукции — на 3,2%, растениеводства — на 5,3%. Сообщается, что по состоянию на 1 июня с полей собрано 196,1 тыс. тонн (+ 13,7%) картофеля, 287,4 тыс. тонн (+16,2%) овощей, 20,7 тыс. тонн (+24,7%) фруктов и ягод.

Возникает вопрос — почему при растущих объемах местного производства столичные рынки охватил небывалый и не имевший доселе прецедента ценовой рост на фрукты и овощи? По мнению независимых специалистов, ситуация объясняется тем, что заявления ответственных ведомств об уровне внутреннего обеспечения потребности населения в продовольственной продукции не соответствуют действительности. Показатели намеренно завышаются, однако на деле местное сельское хозяйство не может покрыть спрос, а экспорт приводит к дефициту и росту цен.

Например, по итогам четырех месяцев этого года экспорт томатов составил 58,985 тыс. тонн, или 73,341 млн долларов, что на 40,8% и на 47,7% больше по сравнению с отчетным временем прошлого года. Примечательно, что на долю дорожающих на столичных рынках томатов пришлось аж 87,7% от всей выручки Азербайджана от экспорта овощей. Согласно подсчетам, средняя цена килограмма экспортируемых томатов по итогам четырех месяцев увеличилась с 1,19 доллара до 1,24 доллара (2,1 маната). Между тем в самом Азербайджане, по данным ежемесячного бюллетеня Центра аграрных исследований министерства сельского хозяйства, оптовые цены на томаты сорта зиря в апреле составили 2,55 маната за килограмм, что на 10,9% дороже прошлого года, а томаты джайраи (розовые плоды) — 2,15 маната за килограмм (+ 13,2% к ценам за апрель минувшего года).