Президент Ильхам Алиев 11 февраля принял участие в открытии энергетического узла «Гобу» в Апшеронском районе.

Он отметил, что в стране нет каких-либо проблем с энергетической безопасностью и Баку уже стал «очень серьëзным экспортëром электроэнергии». По словам главы крупнейшей кавказской республики, планируется провести новую линию электропередачи (ЛЭП) по Зангезурскому коридору в Нахчыван и далее — в Турцию и Иран.

Ранее, 8 февраля, Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции «Яшма» (Хызынский район») — узлового объекта, координирующего работу энергосистем Азербайджана и России.

Напомним, что уже достигнуто согласие официального Еревана на сквозное транспортное сообщение между «материковым» Азербайджаном и его нахчыванским анклавом через армянскую Сюникскую область. Восстановят железную и автомобильную дорогу. Но до сих пор ничего не говорилось о том, что параллельно будет построена еще и система электропередач по этой территории Армении, чтобы Азербайджан смог напрямую обеспечивать энергией Нахчыван, и через него продавать свое электричество и в другие соседние страны. Ильхам Алиев заговорил об этом впервые. Главный вопрос – как прореагирует на это Ереван? Нам ждать нового витка споров двух сторон, сопровождающихся угрозами, столкновениями, и иногда увещеваниями Москвы? По всей видимости, это новая задача, выполнения которой намерен добиваться для себя Баку. Что можно попытаться предпринять для ее безболезненного разрешения? Например, предложить какой-то удобный вариант для Армении – скажем, сделать отвод от этой транзитной ЛЭП на территории Сюника и отдавать часть энергии Армении в счет уплаты услуг по транзиту. Бесплатное электричество – хороший товар и замена деньгам.

Своими соображениями по этому поводу поделился с # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Сегодня стороны ставят разные вопросы в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров. Ведь это комиссия не только по разблокированию транспортных коммуникаций, ее еще фиксируют как комиссию по разблокированию экономических связей. И потому идея провести через Зангезур высоковольтную ЛЭП, следующую в Нахчыван, а оттуда в Иран и Турцию, конечно, может показаться интересной и армянской стороне, потому что позволит ей также в будущем присоединиться к этой линии и получать дополнительные объемы электроэнергии — в счет уплаты за транзит, или отдельным контрактом как один из покупателей азербайджанской энергии.

Вот здесь тоже важно отметить, что речь идет о приобщении Армении к тем региональным проектам, которые ранее осуществлялись без нее. Теперь у нее есть такой шанс. Были десятилетия утраченных возможностей для Армении. В связи с новой геополитической и геоэкономической ситуацией в регионе было бы глупо находиться в стороне от этих процессов, не участвовать в них и не становиться выгодополучателем. И для армянской экономики этим открываются определенные перспективы.

Армянская энергосистема очень уязвима, потому что приходится получать дополнительную энергию из внешних источников. Собственные ресурсы не позволяют вырабатывать ее в достаточном количестве. И наша новая ЛЭП может стать хорошим подспорьем для армянской экономики.

Для этого нужна добрая воля, нужно идти на контакты с Баку, вести предметные переговоры с выходом на конкретные результаты, а не вставать в позу и произносить малозначительные и бессмысленные слова относительно суверенности и всего такого прочего. О какой суверенности может говорить сегодня армянская сторона, когда она находится в очень уязвимом экономическом положении, зависит исключительно от внешней помощи. В этих условиях для того, чтобы обеспечить суверенность, конечно, нужно прежде всего прилагать усилия к эффективному взаимодействию с соседями.

В этом смысле, данный азербайджанский проект может послужить даже усилению суверенности Армении, стать ключом к взаимовыгодному сотрудничеству в энергетической сфере в регионе.