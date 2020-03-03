Лейла Абдуллаева: Армянская сторона ставит себя в достаточно смешное положение

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала позицию МИД Армении касательно встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Анкаре.

«На самом деле столь нелепой позицией армянская сторона ставит себя в достаточно смешное положение. Видимо, происходящее в нашем регионе и вокруг него стремительно развивающиеся события или остаются вне поля их зрения и анализа или же в очередной раз превалируют эмоции. Хотя трезвый и реальный анализ происходящих в мире и, в частности, в регионе событий способствовал бы конструктивности в подходах армянской стороны во взаимоотношениях с соседними странами. Турция является активным участником всех проектов и процессов в регионе и заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Турция постоянный член Минской Группы ОБСЕ с первого дня ее создания и всегда активно участвовала в ее работе, а также в консультациях с сопредседателями МГ ОБСЕ. Остается непонятным, зачем армянской стороне пытаться лукавить в оценке встречи турецких высокопоставленных лиц с сопредседателями МГ ОБСЕ, даже если эмоции высоки», — сказала Л.Абдуллаева.

| 2020-03-04T00:27:46+00:00 4 марта 2020, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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