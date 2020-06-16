ЛЕ доиграют в формате «финала восьми» в Германии

УЕФА определился со сроками доигровки Лиги Европы.

Турнир в формате «финала восьми», как и Лига чемпионов, пройдет в Германии с 10 по 21 августа. Матчи пройдут в Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. Последний город также примет финал.

Там же состоятся первые матчи 1/8 финала «Интер» — «Хетафе» и «Рома» – «Севилья». Эти пары проведут между собой только одну игру, так как не успели сыграть их.

Что касается других пар 1/8 финала, то они состоятся без зрителей в намеченных заранее местах. Это «Копенгаген» – «Истанбул» (0:1 – первый матч), «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1), «Байер» – «Рейнджерс» (3:1), «Вольфсбург» – «Шахтер» (2:1), «Базель» – «Айнтрахт» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК (5:0).

Эти решения утвердят на заседании исполнительного комитета, которое состоится 17 июня. (sports.ru)