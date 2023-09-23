Мощнейшее прозападное лобби, работающее на подрыв влияния России, существует в Армении.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«То, что в Армении, как и в ряде других стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников. А эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много», — сказал он.

«Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Повторю еще раз — мы знаем, кто в этом заинтересован, и кто этим руководит», — добавил министр.

По его словам, антироссийские настроения в Армении искусственно нагнетаются прозападным лобби.