Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», заявил глава МИД России Сергей Лавров на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он привел в пример неприятие принципа равноправия и тотальную недоговороспособность, которая, по его утверждению, стала «визитной карточкой» коллективного Запада.

«Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют», — высказался министр.