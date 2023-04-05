Латвия, в 2006 году отменившая обязательный призыв на армейскую службу, решила вернуться к всеобщей воинской повинности. Соответствующее решение принял в среду парламент республики.

Как передает ТАСС, об этом сообщает портал национального гостелерадио Rus.lsm.lv.

Согласно информации, призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Первый призыв с началом службы с 1 июля будет добровольным с численным составом 500 человек. Если добровольцев не хватит, разницу доберут в обычном порядке. Число новобранцев будет регулярно наращиваться. С 2028 года ежегодный призыв будет составлять 7,5 тыс. Человек.