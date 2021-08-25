Ряды талантливых азербайджанцев на российской эстраде ждет пополнение. На поп сцену выходит всемирно известный тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

Как сообщает #, этой неожиданной новостью с поклонниками поделился сам артист, написал на своей странице в соцсети Instagram следующее:

«Дорогие друзья и подписчики, как в России, так и в странах Европы и Америки! Я готовлю новый проект, сольную программу и выпуск новых альбомов с авторскими песнями как поп, так и кроссовер! Уже началось сотрудничество с такими гениальными метрами, как Максим Фадеев, Александра Пахмутова, Алексей Романов, Вячеслав Бодолика, Руслан Квинта, Олег Влади, Лиля Виноградова. Какие-то песни уже записаны, а какие-то в работе», подчеркнув, что уже осенью он начнет представлять свои новые треки и будет с нетерпением ждать мнения поклонников.

Но и это еще не все. Певец сообщил, что также ищет молодых и неизвестных авторов во всем мире:

«Ребята, если у вас есть интересные на ваш взгляд треки, песни, мелодии, стихи, что угодно — присылайте! Я верю в то, что среди вас есть талантливые ребята, которым есть что сказать, в любом стиле и на любом языке!», — написал Эйвазов и оставил для связи свой электронный адрес: [email protected] m.

Звезда оперной сцены и новоиспеченный артист эстрады дал серьезную надежду новичкам:

«Я все прослушаю и обязательно что-нибудь найду для моей новой сольной программы», — пообещал Юсиф Эйвазов.

Фолловеры и коллеги поддержали артиста сразу после того, как пост появился на странице. Первым высказался известный продюссер, композитор и исполнитель Максим Фадеев:

«Юсиф, ты потрясающий певец и ты обязан занять лидирующее место на нашей сцене!»

Поклонники также пришли в восторг, признавшись, что ждут сольную программу певца со времен его участия в шоу «Маска» на российском телеканале НТВ, где популярный азербайджанец выступал под маской Ламы и покорил сердца абсолютно каждого зрителя.

Юсиф Эйвазов в маске Ламы дошел до финала шоу «Маска», но в итоге уступил победу Крокодилу, под маской которого скрывался еще один любимчик российской сцены азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли).

В финале Юсиф Эйвазов в очередной раз поразил зрителей своим невероятным вокалом и занял второе место. Снимая маску, исполнитель признался:

«Я не смогу сейчас описать те чувства, которые меня переполняют, потому что это была моя мечта — выйти на эту сцену, войти в этот проект — с того самого момента, как я увидел первый выпуск шоу в прошлом году. И эта мечта сбылась, вы ее исполнили. Когда мне позвонили и спросили, хочу ли я участвовать, я сразу согласился, хотя знал, что в январе у меня восемь спектаклей «Турандот» в театре Ла Скала, в феврале — пять спектаклей в Париже. Я не понимал, как я технически буду это делать, но все равно согласился, потому что для меня это было мечтой. В этой потрясающей маске я мог быть тем, кем я не был никогда и нигде».

Свою карьеру оперного исполнителя Юсиф Эйвазов начинал в Милане, где в 2008 году он завоевал Гран-при Международного конкурса оперных певцов в Милане.

В 2009, уже будучи мировой звездой, Эйвазов выступил на концерте в Большом зале Московской консерватории, посвященном юбилею Владимира Минина, а также дал сольные концерты в Баку и Риме, а затем дебютировал на сцене Большого театра в опере «Тоска» Джакомо Пуччини.

Азербайджанец женат на оперной диве Анне Нетребко, с которой в 2017 году выпустил диск «Романца». Альбом состоял из арий и дуэтов любовной тематики, написанных для звездных супругов композитором Игорем Крутым.