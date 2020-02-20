Лайнер Diamond Princess в Японии покинули 274 человека

Круизный лайнер Diamond Princess, стоявший из-за коронавируса в Японии на карантине, покинули в четверг 274 человека, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

«Сегодня с судна сошли 274 человека, у которых в течение 14 дней карантина не было симптомов и анализы (на коронавирус) дали отрицательный результат», — сказал министр.

Как ожидается, высадка всех пассажиров с круизного лайнера должна завершиться 21 февраля.

Накануне, когда закончился двухнедельный срок карантина, с корабля на берег сошли первые 443 человека, не заразившиеся на тот момент вирусом. (РИА Новости)