Кыргызская оппозиция предложит президенту добровольно сложить полномочия

Координационный совет оппозиционных политических партий Кыргызстана намерен предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову написать заявление о сложении полномочий, сообщил «Интерфаксу» член совета Темир Сариев.

«Легитимность главы государства не вызывает вопросов, он всенародно избранный президент, но в складывающейся в Киргизии ситуации ему будет предложено добровольно написать заявление о сложении полномочий», — сказал Сариев. «Есть еще один путь — парламент может инициировать процесс импичмента президента», — добавил собеседник агентства.

По словам Сариева, координационный совет настаивает на том, чтобы действующий состав парламента собрался на экстренное заседание и принял решение о формировании нового состава правительства. «Как только правительство будет сформировано, в Киргизии могут быть объявлены досрочные парламентские выборы, которые должны состояться в установленные законом сроки — через 45 дней после их объявления», — сообщил оппозиционер.