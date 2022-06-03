В 2019 году производственное объединение «Azeriqaz» приступило к процессу массовой замены механических счетчиков на smart- cчетчики. Smart –cчетчики были установлены одному миллиону 200 тысячам абонентов. Однако данный процесс не был доведен до конца. В октябре 2021 года генеральный директор «Аzeriqaz» Руслан Алиев заявил о намерении производственного объединения наряду с smart- cчетчиками использовать также и механические. В 2022 году руководство производственного объединения заявило о своем намерении установить по всей территории страны 10 тысяч новых «умных» газовых счетчиков (https://apa.az/az/infrastruktur/azeriqaz-bu-il-10-min-agilli-saygac-qurasdiracaq-video-693344).

Отметим, что установление и smart-счетчиков, и «умных» счетчиков требует больших затрат со стороны государства. Мы решили выяснить насколько оправданы эти затраты, и в чем отличие «умных» счетчиков от smart- счетчиков и механических.

С этим вопросом мы обратились к главе пресс- службы производственное объединение «Azeriqaz» Эльданизу Велиеву.

«Речь не идет о замене smart – cчетчиков и механических новыми установками. «Умные» счетчики будут прикреплены к механическим. С их помощью и абоненты, и работники «Azeriqaz» смогут точно определить сумму лимита на газ и задолженность абонента. А у абонентов появится возможность расплачиваться по обычному телефону», — сказал Эльданиз Велиев.

По его словам, установление «умных» счетчиков вовсе не будет проводиться за счет государства. «Это будет сделано за счет внутренних ресурсов»,- сообщил нам пресс секретарь.

Как заявил нам бывший начальник главного управления газовых счетчиков «Azeriqaz» Нусрет Гасымов, действия производственного объединения вполне оправданы. «Установление «умных» счетчиков способствует модернизации «Azeriqaz». Ведь новые умные счетчики помогут лучше контролировать объем использованного газа», — считает Нусрет Гасымов.

«Azeriqaz» не занимается добычей газа. Это производственное объединение просто продает населению газ, который ей предоставляет государство. И, следовательно, у «Azeriqaz» нет своих средств. Бюджет этой организации формируется за счет госсредств», — заявил # экономист Хафиз Бабалы.

Как отметил экономист, производственное объединение не обеспечило прозрачность процесса установления «умных» счетчиков.

«Непонятно, во сколько обойдется установление «умных» счетчиков. Также неизвестно как будет проводиться эта замена. А это в свою очередь создает условия для коррупции», — заявил # экономист.