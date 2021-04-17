Крым, как кость в горле: Песков уже повторяет слова Геббельса…

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма. И Москву это заявление на сей раз, судя по всему, задело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции прокомментировал недавнюю встречу президентов Украины и Турции в Стамбуле по Крыму.

Для начала представитель Кремля признал, что у Турции есть суверенное право выстраивать отношения с соседями, и эти переговоры являются частью украинско-турецких отношений.

Но далее сообщил: «Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас серьезные разногласия. Их вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но надеемся, что наша последовательная линия позволит нам убедить турецких партнеров в том, что их нынешняя позиция совсем неверная в отношении Крыма».

«Совсем неверная» — неужели Песков допускает, что на виду у всего мира, осуждающего оккупацию Россией украинского Крыма, Турция вдруг изменит свою позицию на маргинальную пророссийскую? Да еще при том, что Турция позиционирует себя защитником прав и интересов коренного населения полуострова – крымских татар, которые всей нацией выступают против этой оккупации и за возвращение автономии под юрисдикцию Киева.

Насколько серьезен Песков, когда делает подобное заявление? Раньше Москва на этот счет предпочитала помалкивать.

Своими соображениями на сей счет поделились с # известные иностранные эксперты.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Никто ничего в Москве не думает. Все прекрасно понимают, что реальных рычагов воздействия на Турцию у России нет. Максимум, что можно сделать, и что уже сделали в виде гаденькой подленькой мести — это перекрыли в Турцию туристический поток.

Ни прекратить строительство АЭС в этой стране, которая создается в первую очередь, чтобы хоть чем-то занять РосАтом, ни прервать линию нефтегазопроводов через Турцию Россия не может. Рассчитывать России в этой связи не на что.

Но в Кремле также отчетливо понимают, что открытой вооруженной силой Турция Украину не поддержит, и максимум на что может рассчитывать Украина, это на благожелательный к ней нейтралитет Турции. Если уж даже поддержка Азербайджана в недавно прошедшей войне была с моей точки зрения недостаточной, то ожидать от Турции отказа от устаревшей и изношенной конвенции Монтрё, тем более наивно. Так что пока можно фиксировать то, что я называю трусливым равновесием. Впрочем, по глубокому моему убеждению, никакого открытого вооруженного конфликта между Украиной и Россией не будет.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— «Конечно, у Великобритании есть суверенное право выстраивать отношения…и эти переговоры являются частью британско-польских отношений. Их заявления по Данцигу относятся к категории вопросов, по которым у нас серьезные разногласия. Их вряд ли можно урегулировать с польской стороной, но надеемся, что последовательная позиция Рейха позволит нам убедить британских партнеров в том, что их нынешняя позиция совсем неверная в отношении Данцига».

Как вам? Правда, звучит свежо и актуально? Проблема даже не в том, что нынешние слова Пескова практически созвучны с подобными заявлениями Геббельса и фон Риббентропа перед началом Второй Мировой войны, проблема заключается в том, что произносятся они устами политиков, которые кичатся своей победой над нацистской Германией.

Песков серьезен. Находясь внутри Рейха, внутри нарратива окруженной крепости, против которой плетут заговоры, заметить абсурдность подобных утверждений крайне сложно. Для этого нужно иметь совесть, а с этим товаром у русских очень большой дефицит. Много вы видели в Москве протестующих против возможной полномасштабной войны с Украиной? – аж двадцать пять разрешенных человек с несколькими десятками сочувствующих. Впрочем, это больше чем во время вторжения в Чехословакию.

Песков серьезен, как были серьезными советские люди, свято верившие, что советские войска вошли в Афганистан чтобы остановить американцев. Верившие в миролюбивую политику Кремля и кровавую империалистическую военщину. Поэтому, да, это смертельно опасно если их не остановить.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— Тут можно припомнить высказывание хозяина Пескова, то есть Владимира Путина, который в 2018 году в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что его пресс-секретарь иногда «несет пургу». Если дословно, то это звучало так: «…он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?». Песков вскоре и сам подтвердил, что де, мол, давайте не забывать, что я человек, который официально «несет пургу».

Очевидно, что солидарная с Киевом позиция Анкары по непризнанию российской оккупации украинских Крыма и Севастополя, сопротивление оккупантам со стороны крымскотатарского народа, деятельность его представительского органа — Меджлиса, – все это кость в горле путинскому режиму. Поэтому Пескову поручили выдать порцию «пурги», в чем он является специалистом.

Убедить Эрдогана по Крыму Путин не сможет. Нечем. Ставка на бакшиш больше не работает. Все инструменты «убеждения» на самом деле в руках Турции. Кстати, некоторые из них Россия дала Турции в руки, построив ненужные газопроводы через Черное море. Анкара может в любой момент ограничить как «сирийский экспресс»: Севастополь – Тартус, так и доходный нефтяной трафик России из черноморских портов через Босфор, отказаться от использования газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», замещая поставки газа из России поставками из Азербайджана, а также используя СПГ. Эрдоган показал в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе как стоит убеждать зарвавшихся с помощью «Байрактаров». То ли еще будет!