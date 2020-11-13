Крупнейший айсберг в мире может столкнуться с островом Южная Георгия

Самый большой айсберг в мире может столкнуться с островом Южная Георгия в южной части Атлантического океана. Ученые предупреждают, что это может повлечь серьезные последствия для экологии и экономики острова, сообщает Голос Америки.

Гигантский айсберг, названный учеными как A68a, откололся от ледника Larsen С на востоке Антарктического полуострова в 2017 году и с тех пор дрейфовал в сторону Южной Георгии.

Спутниковые снимки показывают, что за это время айсберг практически не изменил свою форму. Его размеры – 150 километров в длину и 48 километров в ширину, а скорость движения – один километр в час. Айсберг может достичь Южной Георгии примерно за 25 дней.

В силу небольшой глубины – всего 200 метров – айсберг может подойти очень близко к острову.

В Южной Георгии обитают огромные колонии пингвинов и тюленей. Из-за айсбергаа их места нагула могут быть заблокированы сразу после начала сезона размножения, предупреждает ученый Герайнт Тарлинг из Британской антарктической службы.