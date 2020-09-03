Кремль пока не ознакомлен с заявлением Минска о фальсификации истории с Навальным

У Кремля пока нет детальной информации относительно заявления Беларуси о том, что отравление блогера Алексея Навального могло быть сфальсифицировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока не располагаем деталями», — ответил он журналистам.

В четверг, 3 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перехватила разговор Варшавы с Берлином, который подтверждает, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об Алексее Навальном фальсифицировано.