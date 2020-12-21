Кравчук ответил на заявление Путина по Донбассу

Первый президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил на слова президента России Владимира Путина о Донбассе, передает РИА «Новости».

По словам экс-главы государства, представители Украины поднимают в контактной группе важные проблемы, например транспортные и социальные вопросы.

Переговорщики от Москвы и самопровозглашенных республик, как отметил Кравчук, сводят обсуждение к одному — определению политического статуса Донбасса, и игнорируют другие проблемы.

«Мол, будет отменен закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос», — сказал Кравчук.

До этого Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Киев не предпринимает никаких действий для политического решения конфликта в Донбассе.