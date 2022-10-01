19 красавиц от 25 до 49 лет оспорили в Баку титул победительниц International Beauty and Model.

Как сообщает #, конкурс прошел в третий раз, впервые в Баку, и впервые в новом формате — за корону боролись не только «мисс» — незамужние девушки без детей, но и девушки в категориях «Миссис» (до 39 лет или имеющие детей) и «Классическая миссис» (от 39 лет).

Организатором конкурса является Всемирный Конгресс Красоты (World BeautyCongress).

Президент конгресса, генеральный директор Азербайджанской Ассоциации моды Замир Гусейнов подчеркивает, что особенностью и отличием данного конкурса от других является то, что в нем принимают участие успешные женщины, добившиеся определенных высот в своей сфере деятельности, реализовавшие себя в жизни. В отличие от обычных конкурсов красоты, здесь не имеет значение ни семейное положение конкурсантки, ни вопрос наличия детей.

Многие участницы конкурса являются учредителями и владелицами каких-то компаний, проектов в сфере среднего или крупного бизнеса: сфере красоты, IT, медиа и туризма.

Замир Гусейнов обратил внимание на то, что в конкурсе International Beauty and Model жюри при выборе победительниц обращало внимание не столько на внешние качества конкурсанток, сколько на их манеры, умение общаться с обслуживающим персоналом и прочие подобные нюансы.

Азербайджан при этом не участвовал в голосовании — на правах хозяина конкурса нашей основной задачей было организовать достойное шоу и теплый прием всем участницам, с чем наша сторона справилась просто великолепно!

Конкурсантки провели в Баку 7 дней. Программа конкурса была очень насыщенной — девушки приняли участие в экскурсионных турах по столице и другим городам Азербайджана, посетили древний туристический город Баскал и другие достопримечательные локации.

В финальный день на подиум Buta Palace вышли 19 девушек из Германии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Израиля, Румынии, Польши, России, Беларуси, Украины и других стран.

По итогам упорной борьбы за красоту и грацию корона Гран-при досталась представительнице Азербайджана — актрисе Рене Алиевой.

1 место в категории MISS INTERNATIONAL BEAUTY CLASSIC 2022 заняла Сара Байер (Sarah Bauer) из Германми, 2 место — Волха Заватская из Беларуси и третье место досталось Марине Граиб, представляющей на конкурсе Ближний Восток.

Марина — бакинка, более 30 лет назад переехала из Баку в Израиль, вышла замуж за мусульманина, и представляет сейчач две культуры — еврейское и восточное население Израиля.

1 место в категории Miss INTERNATIONAL BEAUTY 2022 заняла Ionella-Georgiana Postelnicu из Румынии, второе — Барчин Казакбаева из Киргызстана, третье — Валерия Дмитриенко из России.

1 место в категории MRS. INTERNATIONAL BEAUTY 2022 досталось россиянке Ирине Рыжковой, второе — Веронике Дебердееве из Узбекистана и третье — Ирине Кудине из России.

Музыкальным подарком для гостей вечера стало выступление звезд азербайджанской эстрады — Эмина Гасана и мировой — шведского певца Боссона.

Эмин Гасан порадовал зрителей коллекцией своих лучших хитов и каверов, а Боссон исполнил хит всех конкурсов красоты — Оne in a million, который также звучит в фильме «Мисс конгениальность».