Более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 67 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 21% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов на 8%, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 14 по 20 февраля «число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 21% в сравнении с предыдущей неделей, а число смертей на 8%». В организацию поступили сообщения о заражении 12 793 962 человек. Зарегистрировано 67 519 летальных исходов.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (7 — 13 февраля) зафиксировано в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%). В то же время в остальных пяти регионах ВОЗ заболеваемость снизилась. Особенно существенное снижение зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 34%) и Америке (на 29%). В Европе, на которую приходится 56% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 26%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%) и Африке (на 20%). В то же время в остальных регионах она снизилась.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщила Россия (1 236 910). Далее следуют Германия (1 218 465), Бразилия (773 353), США (746 129) и Республика Корея (612 195). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (14 723). Далее следуют Бразилия (5 877), Россия (5 252), Индия (3 238) и Мексика (2 221).