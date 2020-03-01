Коронавирус пересек границу Армении

В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом. Это 29-летний гражданин, прибывший из Тегерана 28 февраля, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице Facebook.

Примечательно, что в аэропорту у мужчины никаких признаков не было, однако затем он обратился к медикам, и тест на коронавирус оказался положительным. До этого мужчина успел пообщаться с пассажирами, таможенниками, сотрудниками аэропорта, таксистами, — всего порядка 30 человек, которые, по словам премьера, будут изолированы.

Супруга мужчины, по предварительным данным, не заражена, однако у нее может быть инкубационный период. Она также будет изолирована. (ru.armeniasputnik.am)

| 2020-03-01T12:17:17+00:00 1 марта 2020, 13:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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