Король Великобритании Карл III произнес публичную речь в память о своей матери — королеве Елизавете II. Трансляцию вел телеканал Sky News.

Совет престолонаследия 10 сентября официально провозгласил Карла III королем Великобритании.

В своем обращении монарх подчеркнул, что осознает, какое великое наследие и обязанности к нему перешли. Карл III заявил, что, принимая эту ответственность, он будет стремиться следовать вдохновляющему примеру Елизаветы II, «поддерживая конституционное правительство и добиваясь мира, гармонии и процветания для народов этих островов и королевств Содружества и территорий по всему миру».

Соответствующую речь король произнес во время второго этапа церемонии престолонаследия, на которой его провозгласили новым правителем Великобритании.

Карл III добавил, что его мать была для него примером «вечной любви и самоотверженной службы» своей родине. После этого новый король принес традиционную клятву о сохранении и поддержании церкви Шотландии и подписал две копии документа с клятвой.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Новым королем Соединенного Королевства безотлагательно стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж.

Карлу III в ноябре исполнится 74 года, он самый пожилой из наследников, когда-либо восходивших на британский престол.

Ранее стало известно, что король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским.

(Газета.ру)