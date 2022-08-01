Министерство национальной обороны Турции сообщает, что судно, перевозящее кукурузу из Одессы в Ливан, продолжает свой курс и за ним в режиме реального времени следят представители Объединенного координационного центра, передает Анадолу.

В заявлении министерства указывается, что судно под флагом Сьерра-Леоне, перевозящее 27 тыс. груза кукурузы, продолжает движение под контролем специалистов Объединенного координационного центра.

Далее в сообщении министерства национальной обороны Турции говорится:

«Маршрут, по которому должно следовать судно, гуманитарный коридор, по которому оно следует, вопросы, касающиеся досмотра и остальные детали безопасности и контроля выполняются в соответствии с процедурами и принципами, согласованными в центре.

В настоящее время вопросы подготовки и планирования судов, которые будут вывозить зерно и аналогичные продукты питания из трех портов Украины, находятся на стадии реализации».