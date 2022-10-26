Компания Ford ушла с авторынка России путем продажи своей доли в совместном предприятии «Соллерс».

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. При этом американский концерн сохраняет возможность выкупа акций в течение пяти лет, если ситуация в мире изменится.