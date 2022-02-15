В понедельник, 14 февраля, в аэропорт Каунаса прибыл военно-транспортный самолет ВВС Германии, доставивший в Литву подкрепление из состава войск НАТО – первое из нескольких, запланированных на ближайшее время, сообщает Голос Америки.

С самолета А-400М сошли 70 германских военнослужащих, которые присоединятся к контингенту НАТО, уже дислоцированному в Литве.

Численность германского контингента планируется довести до 360 человек, сообщили в пресс-центре литовской базы сил НАТО. Среди них – разведподразделения, артиллерийские расчеты и санитарные части. В течение недели в Литву также должны быть доставлены около ста гаубиц и другая техника.

«Это мощный сигнал того, что Германия намерена и готова укрепить группу войск [НАТО в Литве», – сказал журналистам подполковник Даниель Андрэ, командующий войсками НАТО в этой стране.

«Решение руководства Германии направить в Литву дополнительные войска важно для нас, – заявил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас. – Оно было принято в правильный момент и демонстрирует солидарность, единство и приверженность НАТО коллективной обороне».