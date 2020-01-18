«Консерваторы» против «реформаторов»: хроника противостояния

Вначале, упомяну о цифрах. Из 2 431 человека, обратившегося в связи с участием во внеочередных выборах в парламент Азербайджана, зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты 1623. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. То есть, было зарегистрировано рекордное количество кандидатов в депутаты. Случаен ли такой ажиотаж? На мой взгляд, нет.

«Техники-многостаночники»

Очень часто можно слышать, что в Азербайджане политическая конкуренция отсутствует, как явление. Это не так. Политическая конкуренция в нашей стране давно уже приняла очень жесткую форму. Просто, ведется она не в форме классического противостояния между властью и оппозицией, а в форме борьбы между теми или иными группировками внутри власти. А оппозиция делится на поддерживающих ту или иную властную группировку. Аналогичную же роль играют многие СМИ, а также блоггеры и лидеры общественного мнения.

Именно в таком контексте, как мне кажется, правильнее было бы оценивать и нынешние, внеочередные парламентские выборы. Скажу более конкретно — противостояние идет между той группой власти, которая нацелена на углубление реформ в стране и на тех, кто категорически против реформ, кто жаждет их сворачивания и стремится использовать выборы в ММ в качестве способа достижения поставленной цели.

Собственно, именно этим я и объясняю рекордное число участников нынешних выборов. Да, возможно, что в числе зарегистрированных кандидатов в депутаты есть не примкнувшие к данному противостоянию разных ветвей власти, банальные охотники за удачей или же жаждущие «продать себя дороже» в будущем, используя нынешние выборы для самопиара. Но, это исключения, подтверждающие правило. В итоге, мы видим, сколь много зарегистрировано «технических кандидатов».

Это — не местное ноу-хау. В той же Украине для технических кандидатов изобрели даже специализации. Среди них есть спойлеры — их задача оттягивать голоса конкурентов в одной электоральной нише. Есть те, кого нанимают для озвучивания определенных тезисов, которые не может произнести вслух респектабельный лидер. А есть кандидаты, миссия которых сводится к выполнению юридических задач вроде представительства в избирательных комиссиях. Нередки случаи, когда один «техник» выполняет все три задачи одновременно. Отечественные «техники» работают по той же политтехнологии.

Вспомнить 2005 год…

Идем далее. Вас не удивляет, что определенная часть отечественных оппозиционеров приняла решение бойкотировать нынешние парламентские выборы, а иная часть выдвинула своих кандидатов? Меня такое положение вещей лишь убедило в том, что в Азербайджане оппозиция зачастую играет ту роль, что ей определила та или иная группировка во власти. Напомню, что бойкотировать выборы решил Национальный совет демократический сил.

Целью подобного шага является дискредитация самих выборов. «Радикалам» отведена роль силы, которая играет не только на внешнего заказчика, но и на ту часть власти, что растеряв свои прежние позиции, пытается бросить тень на все кадровые реформы, что реально происходят в Азербайджане. То есть, и тут «консерваторы» борются с «реформаторами», но руками «радикалов».

При этом, партии «Мусават», «Умид», ReAl, да и в целом свыше 20 различных партий зарегистрировали своих кандидатов на нынешних выборах. Все они играют разные роли. Тут тебе и стремление протащить в ММ наиболее известных своих кандидатов, и выступление в роли, схожей с той, что отведена «техникам», и противостояние «радикалам». Ставки сделаны, конкуренция будет нешуточной.

В целом, вся нынешняя ситуация на выборах в ММ очень похожа на ту, что была в 2005 году. Тогда, как мы все помним, также очень много молодых людей, порой не принадлежавших даже к какой-то партии или движению, а просто жаждавших перемен и реформ, выдвинули свои кандидатуры. И были жестоко биты «консерваторами». Причем, биты они были показательно и жестоко.

Не в физическом смысле этого слова. Тех, кто жаждал реформ в пору первых же парламентских выборов для избранного президентом Азербайджана в 2003 году Ильхама Алиева, унизили и показали, что «консерваторы» крайне сильны и готовы на корню пресекать любые инициативы «реформаторов». В итоге, мы получили тогда, и в два последующих созыва ММ, отвечавший интересам именно «консерваторов».

Сейчас времена изменились. Позиции «консерваторов», многие из которых были отправлены в отставку, порой даже в самой унизительной и жесткой форме, сильно пошатнулись. Соответственно, укрепились позиции «реформаторов». И нынешние выборы в ММ — противостояние между ними, от исхода которого зависит очень многое, если не все в Азербайджане.

Ставка больше, чем…

Да, мы стоим перед выбором — реформы или возврат в прошлое? Этот выбор важен для каждого из нас. Но для противников и сторонников реформ ставка куда выше. «Консерваторы» живут в страхе окончательно растерять остатки власти в стране, механизмы влияния на ситуацию в Азербайджане. Плюс, они опасаются ответственности перед законом, ибо у многих из них есть состояния, нажитые далеко не прозрачно.

Понимая, что ставка тут очень высока, они используют самые разные приемы. К примеру, есть среди кандидатов в депутаты ММ те, кто самим своим возвышением обязаны «консерваторам». Это лица, имеющие реальную власть на местах. Приведу всего один такой пример. Правящая партия «Ени Азербайджан» выдвинула по избирательному округу номер 32 заместителя главы ИВ Сураханского района Афет Гасанову. Избирательный округ номер 32 находится, по «счастливой случайности», также в Сураханском районе, охватывая в том числе и поселки Амираджан и Бюльбюля.

На территории данного избирательного округа находятся школы, больницы, детские сады. Как нам сообщили местные жители, все эти организации курируются непосредственно А.Гасановой, которая работает на своей нынешней должности с тех самых времен, когда главой ИВ Сураханского района был Ильгар Аббасов. Его, напомню, 12 ноября прошлого года, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, сняли с ранее занимаемой должности и назначили главой ИВ города Ширван.

Нынешним главой ИВ Сураханского района является Азиз Азизов. Но, по словам местных жителей, позитивно отмечающих работу А.Азизова, львиная доля власти сосредоточена в руках у А.Гасановой. Соответственно, у нее есть возможность использования административного ресурса на предстоящих выборах. И, по словам местных жителей, мандат депутата ММ ей нужен именно для того, чтобы иметь некий иммунитет от расследования собственной деятельности на посту замглавы ИВ Сураханского района. Аналогичные задачи стоят не только перед ней, а перед многими «консерваторами» и их назначенцами.

От Дюма до наших дней

Учитывая крайне высокую ставку, «консерваторы» используют в противостоянии с «реформаторами» и иные методы. «Складывая яйца в разные корзины», они выдвигают в некоторых округах не только своих явных кандидатов, но в том числе и имеющих репутацию борцов за правду, настоящих лидеров общественного мнения с огромной армией читателей и подписчиков в социальных сетях.

Таковым, на мой взгляд, является директор «HUMAN CAPİTAL CONSULTİNG» , известный блоггер Бахтияр Гаджиев. Сразу замечу, что считаю его человеком высокого интеллекта, знаний. В Азербайджане часто можно услышать рассуждения о дефиците высококвалифицированных кадров. При этом, потенциал Б.Гаджиева не использован полностью. И это, как мне кажется, не справедливо. В том же, вполне допускаю, причина личных, глубоких переживаний этого молодого человека, пережившего за свои годы немало неприятностей и несправедливостей.

Но именно на этом, допускаю, пытаются сыграть определенные силы. Говоря конкретнее, складывается впечатление, что он, осознанно или по простоте душевной, играет на стороне «консерваторов». Слишком уж агрессивна предвыборная кампания Б.Гаджиева, слишком уж откровенно он выполняет ту же роль, что отведена «консерваторами» для «радикальной» оппозиции, бойкотировавшей нынешние парламентские выборы.

В частности, с самого начала он указал, что его главным конкурентом будет глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи. Этому Б.Гаджиев посвятил уже множество постов на своей странице в Фейсбук. При этом, Н.Арпадараи никогда, ни единым словом не высказалась о Б.Гаджиеве. А он, замечу также, решил поучаствовать в полемике с ней, написав комментарий на странице Н.Арпадараи в Фейсбук.

Это — показатель нервозности и заточенности на конкретную цель, на скандал, на очернение самих выборов. Очевидно же, что именно в этом и состоит одна из главных задач «консерваторов», которые используют в своей борьбе с «реформаторами» любые средства. О том же говорит и то, что Б.Гаджиев намекал на то, что Н.Арпадараи является ставленником главного ответственного за проведение реформ в Азербайджане — министра экономики Микаила Джаббарова.

Именно его «консерваторы» считают своим главным противником. И сейчас они используют Б.Гаджиева не для его противостояния с Н.Альпадараи, а для своих разборок с М.Джаббаровым. Убежден, что мы еще увидим и услышим много громких реплик, заявлений от известного блоггера, которому отведена роль «тарана» в борьбе между «консерваторами» и «реформаторами».

Жаль, конечно. Этому талантливому молодому человеку можно было бы найти иное применение, создав возможность для самореализации. Но, вспоминается сцена дуэли между миньонами и анжуйцами из романа Дюма-отца «Графиня де Монсоро». «Мы могли бы стать друзьями», произнес раненный Келюс, которому вернул шпагу и честь Антрагэ. Как видим, в разные века, в разных странах мира по разные стороны баррикад порой оказывались и очень достойные люди.