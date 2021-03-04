Конгрессмены США отменили заседание из-за угрозы атаки на Капитолий

Палата представителей конгресса США отменила заседание 4 марта из-за сообщения службы безопасности о возможном сговоре с целью проникновения в Капитолий, сообщает Washington Post.

По данным службы безопасности, правые радикалы распространяют угрозы о насилии, называя 4 марта «настоящим днем инаугурации», когда бывший президент Дональд Трамп будет приведен к присяге на второй срок.

При этом американский сенат, заседание которого запланировано на тот же день, не планирует отменять встречу. (РИА Новости)