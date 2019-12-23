Компания Allseas отвела все суда из района строительства «Северного потока — 2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2» и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет «расформирована», уточнили в компании.

Агентство отмечает, что представитель Allseas отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.

Сенат Конгресса одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и документ вступил в силу. На этом фоне Allseas 21 декабря уведомила о приостановке работ.