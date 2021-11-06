Турецкие коммандос совершили восхождение на гору Давраз, возвышающуюся на территории районов Испарта и Игдыр.

Соответствующую информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что в восхождении принимали участие коммандос из Азербайджана и Сомали, проходящие в настоящее время курсы коммандос в Турции.

Взобравшись на вершину горы Давраз, коммандос исполнили марши и водрузили флаги Азербайджана, Турции, Сомали.

“В восхождении, посвященном памяти шехидов, приняли участие 3 тысячи спецназовцев. Мы почтили память шехидов», — отмечается в сообщении министерства.