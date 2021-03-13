Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проводит заседание

13 марта началось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

На нем рассматриваются новые обращения в связи с помилованием.

Отметим, что комиссия рассматривает обращения лиц по всем категориям — преступления против собственности, против здоровья, экономические преступления, обращения, связанные с коррупцией и взяточничеством, бытовым насилием, а также обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.

Напомним, что комиссия провела уже восемь заседаний, рассмотрев более 850 поступивших обращений.

Ожидается, что в канун праздника Новруз будет подписано распоряжение о помиловании.(Trend)

| 2021-03-13T11:24:11+04:00 13 марта 2021, 14:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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